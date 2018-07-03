Три человека погибли от жары в Японии за неделю

3 июля, 12:00
Фото: АР/ITSUO INOUYE
Более трех тысяч человек пострадали в Японии от жары, трое погибли, передает РИА Новости.
Из-за рано начавшейся жары в стране выросло число перенесших тепловой удар жителей. С 25 июня по 1 июля попали в больницы 3473 человека. Более половины пострадавших – люди старше 65 лет. Всего пострадавших от теплового удара стало больше в 5,2 раза по сравнению с прошлой неделей.
29 июня в районе Канто закончился сезон "сливовых дождей", обычно он завершается 22 июля. В этот период в Японии бывает влажно, дождливо и жарко. Такое раннее завершение сезона дождей зафиксировали впервые за все время ведения статистики. Это может значить, что жаркая летняя погода сохранится в Японии на месяц дольше обычного.
В 2017 году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч госпитализировали.
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