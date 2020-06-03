В Москве скончалось 64 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончалось 64 пациента с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

По последним данным, в России зафиксировано 432 277 случай коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 195 957. За весь период зарегистрировано 5 215 летальных исхода.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что за последние два месяца в России было выпущено почти 30 тест-систем, способных выявлять коронавирус.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник. К 1 июня сделано порядка 200-250 тысяч тестирований.