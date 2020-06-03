Жителя Подмосковья обвинили в организации экстремистской ячейки

11:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителя Подмосковья обвиняют в совершении преступлений экстремистской направленности, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.
По данным следствия, в 2019 году в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа он готовил работу объединения религиозной организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории страны. Обвиняемый проводил собрания ее участников, доводя до них содержание религиозной литературы, и проводил вербовку иных лиц.
33-летнему мужчине предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской ячейки по статье 282.2 УК РФ. В ближайшее время решат вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Проведено пять обысков, в ходе которых изъяли телефоны, планшеты, компьютеры, рукописные лекции и записки с призывом к участию в указанной экстремистской организации. Следователи также допросили ряд свидетелей, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
В марте в ФСБ сообщили о задержании в Крыму четверых участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По информации спецслужбы, они пропагандировали среди местных мусульман экстремистскую идеологию, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.
В Кабардино-Балкарии ликвидировали троих боевиков, готовивших теракты. Злоумышленников заблокировали на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.
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