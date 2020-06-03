Пожар произошел в больнице имени Боткина в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Возгорание случилось ранним утром на втором этаже четырехэтажного корпуса, к настоящему моменту оно потушено. В боксе номер 11 (инфекционный гепатит) загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади пять квадратных метров.

Один человек погиб – пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.

В мае случился еще один пожар в медучреждении города – в больнице Святого Георгия, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Жертвами стали пять пациентов, эвакуировали 150 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Проверку инициировала также прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга. Губернатор города Александр Беглов считает, что причиной инцидента могло стать короткое замыкание.