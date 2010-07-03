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16:05

СК назвал причину смерти подростка в лагере в Амурской области

происшествия

16:05

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Фото: dolkolosok.ru

Причина смерти подростка в лагере "Колосок" в Амурской области – сердечное заболевание. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

"Следователи намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил подросток до поступления в лагерь", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что мальчик 2005 года рождения умер после пробежки во время утренней зарядки. Медики пытались реанимировать подростка, но безуспешно. Он находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

После инцидента член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что за подростками с заболеваниями необходимо организовать более тщательное наблюдение.

"Если у ребенка выявляется какое-то заболевание, отклонение, какая-то сердечная аномалия, даже малая, к нему должен быть индивидуальный подход", – цитирует сенатора ИА "НСН".

Ранее сообщалось, что ученица 11-го класса скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало плохо.

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происшествия

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