В Белом доме заявили, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по территории России

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Соединенные Штаты не поощряют Украину к нанесению ударов по территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом", – передает ТАСС слова пресс-секретаря.

Этими словами Жан-Пьер прокомментировала попытку атаки на Кремль со стороны Украины. Также она уточнила, что США не могут подтвердить детали информации о нанесении удара по кремлевской резиденции Владимира Путина.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оба беспилотника были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. Он подчеркнул, что вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина