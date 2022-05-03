Площадь пожара на складе в Подмосковье составляет 34 тысячи "квадратов"

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Площадь возгорания на складе в Богородском городском округе в Подмосковье составляет почти 34 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Склад с бумагой горит по всей площади – 33 800 квадратных метров. Произошло частичное обрушение", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется, склад находится на территории логистического центра.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. Объявлен повышенный ранг пожара. В готовность приведен пожарный поезд. Отмечается, что в тушении задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.

