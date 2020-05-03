СК проверит данные о травмировании ветерана в больнице в Подмосковье

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Следователи проверяют информацию о травмировании в подмосковной больнице ветерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по области.

"Следственным отделом по Орехово-Зуеву организовано проведение доследственной проверки по информации в интернете об оказании ненадлежащей медицинской помощи ветерану", – сообщили в управлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в конце марта в больницу Ликино-Дулева был доставлен ветеран с переломом ребер. Пенсионер находился на стационарном лечении.

Отмечалось, что когда родственники приехали забрать ветерана домой, то увидели, что дедушка травмирован еще больше. В больнице им пояснили, что вторая травма произошла в ходе еще одного падения, когда якобы дедушка хотел самовольно покинуть больницу.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет проведена проверка, в ходе которой примут процессуальное решение.

