Спасатели достали 80-летнего мужчину, упавшего в подвал собственного дома

17:10
Фото: пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас"
Подмосковные спасатели достали 80-летнего пенсионера, упавшего в подвал собственного дома. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".
Инцидент произошел в деревне Щербинино в городе Ступино. Соседи мужчины обратились в пожарную часть, сообщив, что не могли дозвониться до хозяина дома в течение трех суток, после чего они осмотрели дом и обнаружили мужчину в подвале.
Начальник караула пожарно-спасательного поста Алексей Никулин рассказал, что после осмотра места происшествия было установлено, что мужчина более двух суток находился в собственном подвале в тяжелом состоянии.
"Было принято решение на немедленное проведение спасательной операции. Мы закрепили спасательную веревку на пострадавшем и успешно подняли мужчину наверх, не причинив вреда его здоровью", – отметил Никулин, добавив, что пострадавший передан медикам.
Накануне в Москве спасатели вытащили из воды рыбака. Инцидент случился на акватории Бутаковского залива. Сам рыбак рассказал, что при сборах на рыбалку не заметил того, что лодка прохудилась. Из-за этого и произошел инцидент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: