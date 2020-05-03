Спасатели достали 80-летнего мужчину, упавшего в подвал собственного дома

Фото: пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас"

Подмосковные спасатели достали 80-летнего пенсионера, упавшего в подвал собственного дома. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел в деревне Щербинино в городе Ступино. Соседи мужчины обратились в пожарную часть, сообщив, что не могли дозвониться до хозяина дома в течение трех суток, после чего они осмотрели дом и обнаружили мужчину в подвале.

Начальник караула пожарно-спасательного поста Алексей Никулин рассказал, что после осмотра места происшествия было установлено, что мужчина более двух суток находился в собственном подвале в тяжелом состоянии.

"Было принято решение на немедленное проведение спасательной операции. Мы закрепили спасательную веревку на пострадавшем и успешно подняли мужчину наверх, не причинив вреда его здоровью", – отметил Никулин, добавив, что пострадавший передан медикам.

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