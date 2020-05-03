СК начал проверку после падения врача из окна больницы в Воронежской области

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Следственный комитет начал проверку по факту падения врача Новоусманской районной больницы Воронежской области из окна. Об этом сообщила ТАСС в субботу и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Елена Андрикевич.

"По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской райбольнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", – сказала Андрикевич.

По данным источника агентства, речь идет о враче Александре Шулепове. Он находится в отделении реанимации Воронежской областной клинической больницы.

В свою очередь, пресс-секретарь управления здравоохранения региона Оксана Козлова также подтвердила, что идет расследование.

По состоянию на 2 мая, в Воронежской области зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 миллиона человек, свыше 230 тысяч умерли. В России заболели 124 054 человека, выздоровели 15 013, умерли 1 222.