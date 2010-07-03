Жена шеф-редактора проекта "Голос. Дети" сообщила о его состоянии после инфаркта

Фото: instagram.com/alenadj1

Шеф-редактор проекта "Голос. Дети" Александр Подъяпольский попал в больницу с инфарктом. Об этом Агентству "Москва" сообщила его жена, телеведущая Алена Бородина.

"Сейчас он восстанавливается", − сказала Бородина. Она также обратилась к СМИ с просьбой дать супругу восстановиться, подчеркнув, что чуть не потеряла любимого человека.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Подъяпольский перенес инфаркт и был госпитализирован.