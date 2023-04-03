Восемь человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в кафе Петербурга

Фото: телеграм-канал "Следком"

Восемь человек остаются в медучреждениях в тяжелом состоянии после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, остальные пребывают в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, передает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Кроме того, девятерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

"После взрыва в кафе в городские стационары был доставлен 31 пациент. По данным на 07:00, 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах 8 человек остаются в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в такие медучреждения, как Мариинская больница, Городская больница № 26, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, ВЦЭРМ имени Никифорова МЧС России, Городские больницы № 15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса.

Взрыв в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел в воскресенье вечером, 2 апреля.

В момент происшествия там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взрывное устройство находилось недалеко от сцены. В результате подрыва Татарский погиб, еще несколько десятков человек получили травмы. После того как взрывное устройство сработало, также обрушилось фасадное остекление кафе.

По последним данным российского Минздрава, количество пострадавших после происшествия увеличилось до 32.

Правоохранители объявили в розыск Дарью Треповую, которая подозревается в убийстве корреспондента. Следователи заявили, что она принесла в заведение коробку со статуэткой, в которую вмонтировали взрывное устройство.

В телеграм-каналах распространилась информация, что правоохранители также ищут мужа Треповой Дмитрия Рылова. Отмечается, что он также мог быть причастен к взрыву. Однако сам мужчина на мероприятии не находился.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского – СМИ





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