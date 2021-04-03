В Казани мальчик погиб после отравления угарным газом в бане

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В частной бане в Казани мужчина 1962 года рождения и его внук 2010 года рождения отравились угарным газом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, мальчик погиб.

"Сообщение о случившемся поступило в 21:00 3 апреля. В частной бане отравились угарным газом два человека, из них мальчик 2010 года рождения, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что дедушка мальчика отказался от госпитализации. У него отравление средней степени тяжести. Специалисты устанавливают причину случившегося.

Ранее пять человек были найдены мертвыми в жилом доме в Тамбовской области. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В одной из комнат найдены следы локального возгорания и оплавления корпуса телевизора.