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Происшествия

16:29

СК начал доследственную проверку после взрыва газа в пристройке дома в ТиНАО

происшествия

Фото: СК РФ

Следственный комитет начал доследственную проверку после взрыва газа в ТиНАО. Как сообщает Агентство "Москва", в результате инцидента пострадал мужчина.

"По предварительным данным, 3 апреля в пристройке к частному дому, расположенному в поселении Марушкинское в ТиНАО, произошел разрыв газового баллона, в результате инцидента пострадал один мужчина", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Пострадавший на данный момент госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

В конце марта взрыв газа произошел в жилом доме в Татарстане. Инцидент произошел в Зеленодольске, на улице Ленина. Жертвами взрыва стали два человека.

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