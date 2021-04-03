Электричка насмерть сбила человека на ж/д станции Новогиреево – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело человека обнаружили на железнодорожной станции на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что труп нашли на железнодорожных путях на станции Новогиреево.

"По предварительной информации, погибший попал под электричку", – заявил источник.

Обстоятельства случившегося выясняются. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

Ранее мужчина погиб под колесами электрички около станции Андроновка. По предварительной информации, погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

До этого подросток погиб под колесами электрички около ж/д платформы Лось. По факту случившегося полицией была организована проверка.