Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-востоке столицы

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Один человек погиб и один пострадал в результате пожара, который произошел в квартире девятиэтажки в районе Рязанский. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По информации ведомства, дежурным Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 9 на 1-й Новокузьминской улице. Там загорелась одна и квартир на шестом этаже.

Прибывшие не место пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 35 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель, уточнили в МЧС. С расположенных выше этажей спасли четырех человек.