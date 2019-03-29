Фото: instagram/anya_gvozdeva555

На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником. Видео произошедшего опубликовала в Instagram жительница станицы Березанская.

"Сегодня, 29.03.2019. Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю, личная неприязнь), попросила заведующую главпочтамта Зубову Екатерину Васильевну написать мне письменный отказ, но она повела себя неадекватно, схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения! Забрала ключи от машины и покинула свое рабочее место, скрывшись в неизвестном направлении. Я вызвала полицию", – написала девушка в социальной сети.



Как сообщает РИА Новости, УФПС проводит служебную проверку по данному факту.

Отмечается, что участковый зафиксировал показания свидетелей, которые сообщили, что клиентка сама спровоцировали конфликт. Очевидцы рассказали, что девушка нецензурно выражалась и оскорбляла сотрудников почты. Как сообщили в пресс-службе "Почты России", в прошлом году девушка уже была объектом внимания полиции по факту нанесения побоев девушке, которая сейчас работает оператором в почтовом отделении.