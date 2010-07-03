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Два человека погибли в ДТП во Владимирской области, еще шесть человек получили различные травмы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.

По предварительным данным, авария произошла на 75 километре автодороги "Владимир – Переславль-Залесский". Водитель "ВАЗ-2112" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ГАЗ", который вез пассажиров.

В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир "ВАЗ-2112" погибли, водитель и пять пассажиров автобуса получили различные травмы.