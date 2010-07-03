Полиции передали информацию о нападении водителя на парковщика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Правоохранительным органам передали записи с видеорегистратора, на котором зафиксирован конфликт между инспектором АМПП и автомобилистом, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел накануне. Сотруднику АМПП пришлось применить газовый баллончик, чтобы защититься от напавшего на него нарушителя правил парковки.

На одной из столичных парковок стоял автомобиль, номера которого были закрыты. Во время фиксации нарушения к инспектору подошел автовладелец, который сразу начал оскорблять и угрожать. Он заставлял инспектора удалить фотографии и вновь закрыть номер. Водитель вел себя агрессивно: пытался плюнуть в сотрудника АМПП. Тогда последнему пришлось достать газовый баллончик.

В учреждении рассказали, что сотрудник "Московского паркинга" не раз предупреждал нарушителя о том, что в качестве самообороны будет защищаться, в том числе и с использованием средств спецзащиты.

С 9 января в столице увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что такое наказание является соразмерным правонарушению.