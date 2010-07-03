Укравший чужие миллионы "двойник" пойдет под суд

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция ищет "двойника", укравшего 10 миллионов рублей с чужого счета. После случившегося в МВД завели уголовное дело о мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк ведомства.

Кража произошла в конце января, а огласку история получила в марте.

Со слов заявителя, пять лет назад он открыл два банковских вклада. На счетах лежали 100 тысяч евро и почти три миллиона рублей. О пропаже денег мужчина 1991 года рождения узнал, зайдя в мобильное приложение.

Оказалось, что этой зимой в банк пришел человек, внешне похожий на владельца счетов. При нем был паспорт на имя потерпевшего. Ничего не заподозрив, сотрудники отделения выдали ему все деньги. После этого неизвестный скрылся. Ущерб составил около 10 миллионов рублей.