ДТП с участием восьми машин произошло на МКАД

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Три человека пострадали в результате крупного ДТП на МКАД на западе столицы, передает РИА Новости.

На 51-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей. В результате аварии пострадали трое. После ДТП перекрывалось движение на четырех полосах из пяти.

Ранее сообщалось, что в районе улицы Генерала Дорохова на МКАД столкнулись четыре автомобиля и в результате аварии пострадали два человека.