Четыре машины столкнулись на МКАД в районе улицы Генерала Дорохова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 51 км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей, передает Агентство "Москва".

В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили в ГИБДД, движение в районе аварии не ограничивалось.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.