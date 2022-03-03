Храм на Новой площади в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице проверяют информацию об угрозе взрыва в храме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В оперативные службы города поступили анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве в храме на Новой площади, дом № 12. Там расположен храм апостола Иоанна Богослова под Вязом.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории ГУЛАГа в столице, Мосгордумы, Кремля и 23 торговых центров.

До этого в Москве эвакуировали сотрудников 11 районных судов после анонимного сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной. После проверки суды возобновили работу.

