В Пскове две студентки получили ожоги глаз на занятии по химии

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В Псковском государственном университете во время занятия по химии две студентки получили ожоги роговицы глаз. Как сообщили в администрации региона, во время эксперимента по производству хлора разбилась колба.

"В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ на уроке по неорганической химии отрабатывалась тема по производству хлора. Во время эксперимента разбилась колба, пострадали три студентки, у двух из них ожог глаз", – говорится в сообщении.

О характере травм третьей пострадавшей пока не сообщалось.

По информации ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, пострадавшим не потребовалась госпитализация, они находятся в удовлетворительном состоянии. Она также сообщила, что сейчас проводится внутреннее расследование, по его итогам будет доложено дополнительно.

Ранее в Ивановской области госпитализировали двухлетнюю девочку с ожогами спины. Ребенку оказали первую помощь, после чего доставили в местную больницу. Сейчас девочка находится в стабильно тяжелом состоянии.