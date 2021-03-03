Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи в Прикамье

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Правоохранители сменили ориентировку на розыск подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в Пермском крае. Как сообщает источник РИА Новости, теперь им является подросток.

Трагедия произошла в поселке Октябрьском. По данным Следственного комитета, в жилом доме обнаружили тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью".

Изначально в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. По информации местных СМИ, в итоге он оказался одним из убитых. Согласно новой ориентировке, идет поиск 16-летнего сына супругов.