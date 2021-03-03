Воспитывать оставленных на морозе матерью детей будет родной дядя – Кузнецова

15:53
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Опекуном детей, которых мать бросила раздетыми на морозе в лесу в ТиНАО, стал их родной дядя из Чувашии, рассказала уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.
"Я с большой радостью встретилась снова с детьми..., конечно, уже нет следа того испуга, который я видела в нашу первую встречу. Ребята собираются ехать вместе с дядей, едут они в Чувашию... На него оформлена временная опека..., уже сейчас младшенькие не слезают с рук дяди, это здорово, что такие теплые отношения", – заявила она после посещения детей в Морозовской клинической больнице.
По словам главного врача больницы Валерия Горева, дети здоровы и их можно "спокойно выписать" без риска на дальнейшее ухудшение состояния.
"Сверхъестественных восстановительных процедур на сегодняшний день не требуется", – уточнил Горев.
Ситуация с детьми и их положение останутся на личном контроле Кузнецовой. По ее словам, они нуждаются в продолжении медицинского наблюдения и получении образования.
Также Кузнецова рассказала, что мать детей в настоящее время помещена в медицинское учреждение для освидетельствования в рамках уголовного дела.
"Только по результатам можно делать какие-то выводы", – сказала она.
Как сообщалось, женщина в ТиНАО совершила попытку убийства своих троих детей. По данным следователей, 33-летняя женщина бросила их в лесу на 15-градусном морозе, раздев догола. К счастью, детей спасли, они были доставлены в больницу с различными степенями обморожения. Женщина также была госпитализирована, позже специалисты проверят ее психическое здоровье.
Было возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья ранее в поле зрения органов опеки не попадала.
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