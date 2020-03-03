Движение затруднено на Пресненской набережной после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве на Пресненской набережной затруднено движение после ДТП. Там на дороге столкнулись четыре автомобиля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате аварии было перекрыто две полосы, движение на участке в сторону центра затруднено. Известно, что при столкновении машин обошлось без пострадавших.

Ранее две полосы проезжей части были перекрыты в северо-восточной части МКАД. Там столкнулись три легковушки и грузовик. В аварии пострадали два человека.