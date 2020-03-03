Дело возбуждено после нападения на полицейских на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в столичном районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Она заявила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Инцидент произошел 2 марта вблизи жилого дома на Бутлеровой улице, где мужчина причинил себе телесные повреждения.

По словам Ивановой, увидев сотрудников полиции, он совершил попытку нападения на них, в результате полицейские применили табельное оружие. В настоящее время злоумышленник находится в медицинском учреждении.

3 марта стало известно о другом инциденте. Полицейские ранили мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления, во время задержания в ТЦ "Тульский". Мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован.

