Самолет Москва – София совершил экстренную посадку в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский самолет, отправившийся по рейсу №2060 Москва – София, совершил экстренную посадку в Шереметьево, сообщает РИА Новости.

Причиной срыва полета стало срабатывание датчика на борту. Он оповестил об отказе системы предупреждения с землей.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:40.

Ранее воздушное судно, летевшее по рейсу Новосибирск – Москва, совершило экстренную посадку в Перми. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в самолете.

До этого в Москве произошли задержки и отмены рейсов сразу в нескольких аэропортах. Причину изменений в расписании не уточнили.