Борт Москва – Цюрих вернулся в Шереметьево по технической причине

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом из Шереметьево в Цюрих, сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные портала flightradar24.сom.

Рейс выполняет самолет Boeing 737-8LJ. Причины возвращения выясняются.

Ранее Boeing 777, следовавший из Москвы в Бангкок, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. На его борту находились более 190 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто не пострадал.

До этого самолет компании S7, летевший из Москвы в Иркутск, ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за сильного тумана. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.