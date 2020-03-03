Россиянок на надувных пончиках унесло на три километра от берега в Таиланде

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У побережья тайского острова Пхукет двух россиянок унесло в море на надувных кругах в виде пончиков, сообщает News.ru.

Пропажу туристок – 25-летней Марии и 27-летней Ксении – заметил гид. Он и обратился в полицию.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы обнаружить россиянок. Их нашли в трех километрах от берега и доставили на сушу.

Ранее два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. В результате аварии скончались два ребенка из РФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.