Злоумышленник украл аккумуляторы из машин в Подмосковье

Фото: сайт "МВД Медиа"

Полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж аккумуляторов из машин. По информации правоохранителей, ущерб от действий злоумышленника составил свыше 150 тысяч рублей.

По данным сайта "МВД Медиа", он похищал аккумуляторы из грузовиков, которые были припаркованы на неохраняемых стоянках в городском округе Домодедово.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по указанному городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого – 22-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья", – сообщается на сайте.

Во время осмотра автомобиля задержанного были найдены отвертка и кусачки, с помощью которых злоумышленник совершал преступления.

В полиции установили, что подозреваемый сдавал аккумуляторы в пункты приема металлолома в Москве. Полученные деньги он затем тратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника открыто уголовное дело по статье "Кража". Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полицейские поймали подозреваемого в серии краж автомагнитол в Видном. Сообщалось, что злоумышленник разбивал стекла автомобилей, а затем проникал в салон.