Две девушки ранили ножом троих граждан Йемена в Москве

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Трое граждан Йемена получили ножевые ранения в шею в ходе конфликта на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

Подозреваемые в нападении – две девушки 1994 и 1998 года рождения. Их уже задержали. Установлено, что они уже были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Пострадавшие мужчины госпитализированы. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В столичном главке МВД уточнили, что инцидент произошел 28 февраля.