Пассажир устроил дебош на борту самолета Москва – Волгоград

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Мужчина устроил дебош на борту самолета, летевшего рейсом Москва – Волгоград, сообщает Агентство "Москва".

Как установила полиция, во время полета мужчина 1992 года рождения нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, а также завязал драку с одним из пассажиров.

Правонарушителя доставили в дежурную часть линейного отделения полиции. В отношении него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".