На Балаклавском проспекте устраняют повреждение теплосети

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты устраняют повреждение теплосети на Балаклавском проспекте. По информации пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы, теплоснабжение потребителей не нарушено, отключений нет.

На месте работают коммунальные службы. Уточняется, что произошло повреждение разводящих элементов теплосети диаметром 150 миллиметров.