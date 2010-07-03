В Петербурге три человека погибли, выпрыгнув из окна во время пожара

Фото: Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/Кира Барсова
Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех мужчин в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, они выпрыгнули из окна с седьмого этажа при пожаре. Об этом сообщается на сайте СКР по городу.
Инцидент произошел в жилой многоэтажке на улице Ленской утром в воскресенье, 3 марта. Мужчины выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. Два человека скончались на месте, еще один – в автомобиле скорой помощи.
На сайте МЧС уточняется, что в четырехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома горело одно из помещений. Площадь возгорания – 18 квадратных метров. В 11:16 по местному времени открытое горение было ликвидировано.
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