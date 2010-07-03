Сезонное обострение: почему охрана в магазинах все чаще ввязывается в драки

Несколько драк в супермаркетах Москвы и Подмосковья произошли на этой неделе

Сразу несколько драк в супермаркетах Москвы и Подмосковья произошли на этой неделе. Нередко, как утверждают очевидцы, зачинщиками становились охранники. В ход шли продуктовые корзинки, биты и даже ремни.

Один из инцидентов произошел на улице Елецкой в столице. По слова очевидцев, сотрудники ЧОПа заподозрили двух парней в краже энергетических напитков. Охранники догнали молодых людей на улице и затащили обратно в торговый зал, где завязалась драка.

"Они первые не дрались, пытались вырываться, заступаться друг за друга. Охранники же были настроены конкретно на драку", – рассказала телеканалу Москва свидетель конфликта Ольга.

Охранник супермаркета, в свою очередь, утверждает, что драку спровоцировали именно покупатели, а его коллеги всего лишь защищались.

В социальных сетях публикуют видео драки в магазине в городе Чехов. Здесь главным героем стал человек в камуфляже. Драка началась после того, как сотрудник магазина неожиданно ударил его корзиной.

Еще одна драка случилась в столичном супермаркете на Проспекте мира. Компанию молодых людей заподозрили в попытке вынести вино. Днем ранее они якобы украли колбасу. На видеозаписи запечатлен момент, как пойманных перевоспитывают при помощи корзинок. Драку в полиции квалифицировали как массовую. В торговой сети заверили, что охранники уже уволены.

Примечательным стало еще одно видео из соцсетей. Сотрудница магазина – с виду хрупкая женщина – поставила точку в конфликте покупателей: те начали дебоширить в магазине, но пара точных ударов поставила обоих на место.

Накануне огласку получил инцидент в магазине в Восточном Измайлове. Охранник избил двух подростков, когда те пытались взять бесплатную рекламную продукцию для макулатуры. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Защитники прав потребителей все эти случаи объясняют просто: в руководство супермаркетов часто ставят неквалифицированных людей, потому и их подчиненные ведут себя так. Едва ли от этой информации покупателям легче: ведь не совсем понятно – сколько еще драк произойдет, пока не начнут разбираться в корне проблемы.