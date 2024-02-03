Жившую в подъезде женщину с детьми заселили в социальную гостиницу

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщину с тремя детьми, которые жили в подъезде дома на юго-востоке Москвы, поселили в социальной гостинице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребенка в столице Ольги Ярославской.

Как отметила Ярославская, в настоящий момент мама и дети находятся в безопасности. Они размещены в социальной гостинице.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что сейчас правоохранительным органам и прокуратуре предстоит выяснить, как женщина с детьми оказалась в такой ситуации.

"Сейчас их накормили, напоили, все нормально, скарб их в полной сохранности, собака и кошки тоже пристроены", – отметила Ярославская.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура контролирует ситуацию женщины, которая вместе с тремя детьми и собакой временно проживает в подъезде жилого дома на улице Тагильская. В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре.