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Москва 24

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Происшествия

13:15

Пожар в административном здании на севере столицы локализован

происшествия пожар

Видео: телеграм-канал Mash

Пожарные локализовали огонь в административном здании на севере Москвы, сообщает пресс-служба МЧС.

Остановить распространение огня удалось в 13:01. Речь идет о возгорании на Ленинградском проспекте.

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Сотрудник кафе "Марукамэ", которое находится в административном здании, рассказал Москве 24 о произошедшем.

"Мы сами ничего не видели. Нашему сотруднику сказали, что горит крыша. У нас тут пожарные, скорая. Паники у нас не было, эвакуация тоже не проводилась", – подчеркнул он.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 12:38.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на 3-м этаже. В ходе проведения разведки и тушения из здания были спасены пять человек. Дальнейшая информация уточняется.

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