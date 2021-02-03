Со стройки в Царицыне похитили экскаватор-погрузчик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полицию поступило сообщение о краже техники со строительного объекта на юге столицы.

В службу "02" 2 февраля обратился тракторист-экскаваторщик и сообщил о хищении транспортного средства на Пролетарском проспекте, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Выяснилось, что неизвестный тайно похитил экскаватор-погрузчик марки JCB 2009 года выпуска от строительной бытовки", – говорится в сообщении главка.

В МВД проводят проверку по данному факту. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее сотрудники полиции вернули жительнице Калининграда сумку, в которой находились миллион рублей, золотые украшения и документы.