Пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в Мадриде

Фото: flightradar24.com

Пассажирский самолет Air Canada готовится к аварийной посадке в аэропорту Мадрида. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте оператора испанских аэропортов AENA.

Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид Барахас готовится к принятию рейса, следовавшего в Торонто.

Известно, что лайнер вылетел в 14:55 (16:55 по мск) из Мадрида. В воздухе у судна были обнаружены технические проблемы с шасси, самолет начал вырабатывать топливо, летая на очень низкой высоте. В связи с этим было принято решение об экстренной посадке.

В настоящее время к воздушной гавани, где должно произойти приземление, следуют бригады пожарных и медиков.

Ранее самолет, летевший в Сочи, запросил посадку во Внуково из-за технических проблем. Сообщалось, что лайнер сел в штатном режиме. Пассажиров отправили на резервном самолете.