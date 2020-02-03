Неизвестные "заминировали" здания семи судов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В семь районных судов Москвы поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС.

Речь идет о Коптевском, Головинском, Люблинском, Никулинском, Нагатинском, Лефортовском и Басманном районных судах. В зданиях проводится эвакуация. В Люблинском суде уже возобновилась работа, угроза "минирования" не подтвердилась.

Еще одна угроза поступила в РЭУ имени Плеханова. Из здания вывели около 700 человек.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.