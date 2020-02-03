Самолеты из Москвы в Томск перенаправили в Новосибирск из-за ЧП

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Рейсы из Москвы в Томск перенаправили в аэропорт Новосибирска, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в справочной томского аэропорта, это произошло из-за закрытия воздушной гавани. При этом там не указали причину. Планируемое время открытия аэропорта – 7:00 (по московскому времени). Отмечается, что из Москвы перенаправлены самолеты авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и S7.

Источник ТАСС сообщил, что самолет авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга повредил шасси при посадке в Томске. По предварительным данным, пострадавших нет. Вылет всех рейсов из аэропорта Томска задерживается на несколько часов.

1 февраля власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая. Китайцев отправили обратным рейсом из Тель-Авива в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.