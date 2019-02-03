Неизвестные похитили охранявшего лондонский аэропорт Хитроу ястреба

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В лондонском аэропорту Хитроу похитили ястреба по кличке Майло, охранявшего авиагавань от других птиц, сообщает The Sun.

Инцидент произошел еще во вторник. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин подъехали к автомобилю, в котором находился ястреб, разбили стекло и вытащили птицу.

По словам хозяйки ястреба, Майло похитили в тот момент, когда она отлучилась для регистрации в отеле. Женщина обеспокоена состоянием птицы, поскольку ястреб не станет брать еду у чужих людей.

Полиция начала расследование. Хозяйка Майло обещает за возвращение ястреба выплатить тысячу фунтов стерлингов.