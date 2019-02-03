Признаков возгорания в здании управы Басманного района не обнаружено

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Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Сотрудники МЧС не обнаружили признаков возгорания в здании управы района Басманный, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось о слабом задымлении на первом этаже здания, расположенного на улице Новая Басманная, дом 37, строение 1.