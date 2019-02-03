В частном доме в Подмосковье произошел пожар площадью 450 квадратных метров

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В деревне Татищево Дмитровского района Подмосковья загорелся частный дом. Об этом сообщает МЧС Московской области.

Возгорание произошло 3 февраля в 12:30. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В 13:43 открытое горение было ликвидировано. Для тушения пожара привлекли 4 единицы техники и 12 человек.

Накануне произошел пожар в одном из частных домов в деревне Глебово Раменского района Подмосковья.