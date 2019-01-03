Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на складе в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар площадью 100 квадратных метров произошел на северо-западе столицы, сообщает ГУ МЧС России по городу в микроблоге в Twitter.

По адресу Цветочный проезд, дом 2 горит деревянный обрешетник одноэтажного складского здания. Пожарные ликвидируют возгорание.

К 21:49 его локализовали. Информации о пострадавших нет. ТАСС уточняет, что на складе хранятся канцелярские принадлежности. В 21:57 пожар ликвидировали.