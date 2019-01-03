Женщину ранили ножом в кафе на юго-востоке Москвы

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В одном из кафе в московском районе Марьино произошел конфликт между двумя женщинами. Об этом со ссылкой на столичное МВД сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 2 января в заведении на улице Донецкая, 20а. В результате ссоры женщина ударила свою оппонентку ножом. Пострадавшей оказалась неработающая женщина 1986 года рождения. У нее диагностировано колото-резаное ранение брюшной стенки.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ).

В середине ноября на юге Москвы женщину ранили ножом в шею в продуктовом магазине.