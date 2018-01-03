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Происшествия

3 января, 23:59

Шесть автомобилей столкнулись на северо-западе МКАД

происшествия ДТП

Фото: ТАСС

Шесть автомобилей столкнулись на северо-западе МКАД. В результате аварии пострадали три человека, среди которых грудной ребенок.

"На 70-м километре внешней стороны МКАД (у района Северное Тушино) столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали. Один из них – грудной ребенок", – сообщил РИА Новости источник в экстренных службак столицы.

Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее днем в результате автомобильной аварии на внутренней стороне МКАД пострадали три человека.

1 января два человека пострадали при столкновении трех легковых машин на МКАД на юго-западе столицы. Погибших в аварии нет. Один из раненных в тяжелом состоянии был эвакуирован в больницу с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра.

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