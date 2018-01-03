Три человека пострадали в результате ДТП на МКАД

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В результате автомобильной аварии на внутренней стороне МКАД пострадали три человека.

"В районе седьмого километра МКАД произошло столкновение трех машин. По предварительным данным, пострадали три человека", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В настоящее время на месте работают сотрудники ведомства, которые выясняют обстоятельства аварии и степень виновности водителей.

1 января два человека пострадали при столкновении трех легковых машин на МКАД на юго-западе столицы. Погибших в аварии нет. Один из раненных в тяжелом состоянии был эвакуирован в больницу с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра. Из-за аварии было перекрыто сразу четыре полосы МКАД.